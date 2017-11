Acusado de matar a ex-namorada com tesouradas será julgado pelo Tribunal do Júri

Na segunda-feira (20), o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, recebeu a denúncia do Ministério Público em contra um homem acusado de matar a ex-namorada a golpes de tesoura logo após sua saída da prisão.

Segundo a acusação, na madrugada do dia 15 de setembro deste ano, no bairro Universitário, após uma discussão com a ex-namorada em razão do ciúme que ainda sentia pela moça, o réu deu uma cabeçada no rosto da vítima e, segurando-lhe os braços, a golpeou com uma tesoura por várias vezes, na intenção de matá-la.

A moça de 18 anos, que morava com o irmão desde o fim do relacionamento, havia namorado o denunciado por três anos, mas após a sua prisão e as demonstrações de ciúme excessivo por parte dele, havia rompido o namoro. No entanto fazia visitas a ele no estabelecimento penal esporadicamente e aceitou recebê-lo na noite anterior ao crime em sua casa.

Com o recebimento da denúncia, o acusado será processado pelo crime de feminicídio, no âmbito de violência doméstica e familiar, qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

O processo segue em segredo de justiça.