Josimar marcos Maciel de 28 anos foi executado a tiros no município de Paranhos. Segundo a Polícia Civil, o jovem conhecido na região por “Brinquinho” está envolvido na morte de um investigador de polícia e tem um mandado de prisão em aberto.

Conforme relatado no site Porã News, Josimar foi encontrada com diversas perfurações de arma de fogo. Ao lado do corpo, foi encontrado um carregador de pistola com 28 munições de calibre 9mm.

Informações preliminares relatam que a morte do jovem estaria ligado diretamente com o homicídio do investigador que foi morto.