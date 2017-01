Claudinei de Oliveira Bitencourt de 29 anos, conhecido como “Lobão” foi encontrado morto nas celas de um presídio em Nova Andradina. Ele foi preso em maio do ano passado, acusado de matar um jovem de 23 anos em Batayporã.

De acordo com o site Jornal da Nova, agentes da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) estavam realizando revistas e contagem de presos, quando deparou com Lobão enforcado com um lençol.

Equipes do Núcleo de Pericias da Polícia Civil foram acionadas e a ocorrência encaminhada a Polícia Civil que investigará os fatos.

Crime

Claudinei foi preso no dia 5 de maio do ano passado na cidade de Loanda (PR), por meio de um mandado de prisão. Ele é acusado de matar a facadas Ronaldo da Silva Lima de 23 anos, por motivo de uma dívida de R$ 10. Em depoimento na delegacia naquele ano, o dinheiro seria usado para compra de trouxinhas de maconha.