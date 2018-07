A primeira audiência sobre o caso de sequestro e execução de John Hudson dos Santos Marquesa, 27 anos, também conhecido como "John John", acontecerá nesta terça-feira (3), às 13h30, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, no plenário maior do Tribunal do Júri.

Durante a audiência serão ouvidos seis acusados pelo crime e nove testemunhas de acusação.

"John John" foi sequestrado e questionado sobre a participação na facção do Comando Vermelho, sendo mantido em cárcere privado em um barraco localizado no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Um "julgamento" da facção criminosa teria sido realizado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A morte da vítima aconteceu por decapitação.

O júri terá segurança reforçada devido a periculosidade dos acusados.