Acusados por degolamento são interrogados no tribunal

Mais um caso que apura a morte por rixa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comado Vermelho aconteceu na sexta-feira (13), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Na audiência, foram interrogados três acusados de serem os assassinos de Fernando do Nascimento dos Santos. O assassinato aconteceu em agosto de 2017 e foi gravado.

No início da audiência o juiz titular da vara, Carlos Alberto Garcete de Almeida exibiu o vídeo da execução, em que homens com os rostos cobertos se intitulam integrantes do PCC e estão dando um "recado" para membros da facção rival (Comando Vermelho). A vítima aparece sentada numa cadeira de fio e as imagens mostram o inicio da execução de Fernando que foi degolado, a exemplo dos demais crimes praticados pela facção.

O magistrado também exibiu o laudo de exame de corpo de delito e fotos do local onde o cadáver foi encontrado.

Em seus interrogatórios, os acusados três acusados - que não tiveram a identidade revelada - negaram serem os autores do crime, contrariando a versão apresentada e assinada por eles, em seus interrogatórios na delegacia de polícia.

Sobre a contradição dos depoimentos, todos sustentaram que foram agredidos e torturados pelos policiais e forçados a assinar a confissão.

Encerrada a audiência, o promotor de justiça pediu ao juiz para que seja encaminhado ao instituto de criminalística o vídeo da execução para que seja feita perícia de comparação de voz.

Os acusados respondem pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha e estão presos preventivamente.