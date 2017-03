A morte de Armando Ximenes Benites, de 66 anos, é tratada pela Polícia Civil de Dourados como latrocínio. De acordo com um adolescente de 15 anos, apreendido nesta quarta-feira (29), diz que estava na companhia de outra pessoa quando encontraram a vítima e resolveram roubar dele a bebida e puchero em que carregava.

De acordo com o site Dourados News, a dupla estava na Aldeia Jaguaripu, quando avistaram o idoso e tentaram tomar dele os produtos.

Conforme o depoimento do menor, o comparsa teria atingindo Armando com golpes de facão no rosto, causando a sua morte. Em seguida, o adolescente ficou responsável em guarda da arma utilizada pelo crime.

Segundo a polícia, o jovem que seria suspeito de ter praticado o crime foi ouvido e logo após liberado, ainda na data de ontem. O principal suspeito permanece preso e responderá pelo ato de infração sobre o homicídio.