Adolescente apresenta melhora e família já pode ficar junto

O adolescente de 17 anos que perdeu parte do intestino após ter uma mangueira de compressor de ar colocada em seu corpo apresentou um breve quadro de melhora. Segundo as informações da assessoria da Santa Casa da Capital, ele está consciente e orientado e já mudou de setor no hospital, saindo do quadro gravíssimo.

Seu estado de saúde ainda inspira cuidados, porém, ele já está inclusive conversando com a equipe e com a família. No entanto, ainda continuará em observação constante, já que quando a mangueira foi colocada, o ar penetrou o corpo e também a corrente sanguínea.

No novo setor que ele está, já é possível que ele esteja acompanhado dos pais ou de algum familiar.