Um adolescente de 17 atirou na cabeça de um rival de 16 anos no último sábado (20), durante uma briga, em frente de uma conveniência, na região central do município de São Gabriel do Oeste. De acordo com a Polícia Civil o caso está sob investigação, mas ambos tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo. O jovem que foi baleado está sob cuidados médicos na Santa Casa do município.

Segundo o delegado Leonardo Antunes de Fernandes, que está à frente do caso, há um mês ambos os jovens entraram em atrito por motivos particulares, quando um dos rapazes foi agredido pela vítima. Logo após, conforme relatado pelo site Idest, o autor comprou uma garrucha calibre 22 em Rio Verde e neste último final de semana estava andando pela cidade com a arma na cintura.

Ainda conforme a reportagem, ao passar ao lado do desafeto, o rapaz riu, quando o autor resolveu andar mais um pouco, pegou a arma e atirou contra a vítima.

Após o crime, policiais foram até a casa do autor, com o objetivo de localizar a arma utilizada no crime, porém, a mesma não estava onde o adolescente indicou.

Após a apreensão, o delegado relatou ao juizado o pedido de internação do jovem, o que aguarda a liberação até o final desta semana.

