Adolescente baleada durante ataque em escola de Goiânia deixa UTI

Uma dos três estudantes feridos a tiros por um colega em uma escola particular de Goiânia que permaneciam internados recebeu alta na manhã desta segunda-feira (23) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).



Aluna do 8º ano do ensino fundamental, Marcela Rocha Macedo completará 14 anos amanhã (24). A menina estava internada na UTI desde a tarde de sábado (21), quando passou por uma cirurgia após ter sido atingida pelos tiros disparados pelo estudante.

Segundo a assessoria do hospital público, o estado de saúde da adolescente é regular. Ela está consciente, respira sem ajuda de aparelhos e continuará recebendo tratamento em um leito na enfermaria do hospital.

Outra vítima do ataque que permanece internada no Hugo é Isadora de Morais, de 14 anos. A menina levou três tiros e teve os dois pulmões perfurados. Embora, inicialmente, seu estado tenha sido considerado gravíssimo, com os médicos temendo o comprometimento da coluna vertebral, a assessoria do hospital informou hoje que a condição da adolescente está melhorando e que ela já respira sem a ajuda de aparelhos, embora continue internada na UTI.

A terceira vítima, Lara Fleury Borges, está internada no Hospital de Acidentados Clínica Santa Isabel. Ela foi atingida por um tiro no punho. A pedido da família, o hospital não forneceu mais detalhes sobre seu estado.

Na manhã deste domingo (22), um dos sobreviventes do ataque ao Colégio Goyases, Hyago Marques, de 13 anos, recebeu alta e deixou o Hugo. O jovem já está em casa, onde se recupera do tiro que o atingiu nas costas.

Dois estudantes foram mortos: João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, ambos de 13 anos.