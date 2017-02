Um adolescente brasileiro é executado a tiros em acerto de contas no município paraguaio de Bella Vista do Norte, cidade fronteiriça com Bela Vista, em Mato Grosso do Sul. Ele estava acompanhado por um jovem de 24 anos que foi levado ao hospital onde se encontra internado, sem risco de morte.

Segundo Porã News, Manoel da Silva Rivero de 17 anos transitava numa motocicleta estrangeira em companhia de Adriano Torres de Oliveira de 24 anos, pelas ruas do bairro Obrero, quando foram alcançados pelos pistoleiros que realizaram diversos disparos de pistola 9mm.

O adolescente morreu na hora, já o seu acompanhante ficou ferido e segue internado num hospital da cidade paraguaia.

De acordo com informações da Polícia Nacional, Adriano seria foragido da justiça brasileira e tem ordem de captura. O ataque contra os brasileiros seriam um ajuste de contas de grupos rivais que atuam na fronteira.