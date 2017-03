Adolescente brasileiro é executado e jovem fica ferido na fronteira

O adolescente Manoel da Silva Riveiro, de 17 anos, foi executado na tarde da última segunda-feira (27), na cidade paraguaia Bella Vista Norte. O jovem Adriano Torres de Oliveira, de 24 anos, que estava foragido da Justiça brasileira ficou gravemente ferido.

De acordo com informações do jornal Dourados News os dois jovens estavam em uma moto estrangeira da marca Taiga 125cc, cor vermelha, quando pistoleiros se aproximaram e disparam vários tiros com uma pistola 9 mm.

Segundo a reportagem o crime foi realizado por grupos rivais para ajustes de conta. O adolescente morreu no local e o jovem com mandado de prisão foi encaminhado ao Hospital de Bela Vista em estado grave.