Adolescente de 14 anos é apreendida por tráfico de drogas

Uma mulher, de 24 anos, foi presa e uma adolescente, de 14 anos, apreendida por tráfico de drogas. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (6) em Coronel Sapucaia – a 399 km de Campo Grande a usadas de tráfico de drogas.

A Polícia Militar, em rondas de rotina, abordou um ônibus intermunicipal, que faz a linha Coronel Sapucaia a Amambai, na região da Vila Industrial. Durante a revista no bagageiro do veículo foram encontradas duas malas com 12 tabletes de maconha, que totalizaram 24 kg da droga.

Através dos tickets e das passagens os policiais militares identificaram que uma das malas de pertencia a uma adolescente de 14 anos, natural de Joinville (SC) e a outra pertencia a uma mulher de 24 anos, natural de Guaratuba (PR).

No momento da abordagem a adolescente apresentou um RG pertencente a sua irmã, no entanto a foto fixada no documento era da adolescente, que confessou aos policias ter adulterado o documento para poder viajar e apresentou a certidão de nascimento com seus dados verdadeiros.

As autoras foram desembarcadas do coletivo, e questionadas sobre origem e destino da droga, ambas alegaram terem pego de uma mulher desconhecida no ponto de embarque e que levariam para a cidade de Joinville (SC) onde receberiam pelo transporte da droga a quantia de R$ 5 mil.

Diante dos fatos, foi acionado o Plantão do Conselho Tutelar tendo em vista que a ocorrência envolvia uma adolescente, após a chegada do conselheiro as autoras foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga, para serem adotados os procedimentos cabíveis.