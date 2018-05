Adolescente de 14 anos é encontrado morto em praça

Menino foi golpeado com quatro facadas

Um adolescente identificado como vWalison Monteiro de Oliveira,14 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira, na praça Central de Sonora. A vítima foi morta com golpes de faca.

Segundo o site Coxim Agora, outro adolescente chegou à praça e começou a discutir com Wilson, golpeando-o com quatro facadas nas costas e depois outra no pescoço. O menor, que teria praticado o crime, estava acompanhado de um comparsa de 19 anos, chamado Jackson Cassiano dos Santos.

O adolescente tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no gramado da praça. O socorro foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. A Polícia Militar localizou os suspeitos e os encaminharam à delegacia de Polícia Civil para apurar o caso que foi registrado como homicídio.