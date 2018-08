A vítima estava em uma bicicleta, que ficou destruída com o impacto

Na noite de quarta-feira (15), um adolescente de 14 anos morreu atropelado por uma carreta, em um trecho urbano da rodovia BR-262, em Três Lagoas.

Segundo informações do JP News, a vítima, F.S.S., era morador do bairro Vila Planalto. Um tio da vítima informou ao site local que o garoto voltava da casa da avó, quando sofreu o acidente.

O impacto ocorreu próximo ao cruzamento da avenida com o anel viário da BR-158, na entrada do distrito industrial e próximo ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

A mãe do menino, ao saber da notícia, ficou em estado de choque e teve que ser medicada. Os militares do Corpo de Bombeiros recolheram uma mochila que era levada pelo adolescente, onde havia material escolar, caderno lápis e canetas. A bicicleta usada por ele ficou destruída.

A carreta seguia no sentido a Campo Grande e estava vazia. O motorista foi levado ao plantão policial para prestar depoimento e não teve o nome revelado.