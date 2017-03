Adolescente diz em depoimento que agonizou quase 2 dias até conseguir expelir feto

Destacando que não recebeu a ajuda da mãe, a adolescente de 17 anos acusada de cometer aborto disse em seu depoimento para a polícia que agonizou durante dois dias até conseguir expelir o feto.

O fato teve grande repercussão. Casos de aborto são de certa forma até comuns no Brasil, alguns até com consequências graves, como a morte, por serem praticados clandestinamente. Talvez o que chame a atenção neste caso é que o feto já estava com mais de 4 meses, de forma que foi abortado já com formação quase completa.

A menor afirma expressamente que não recebeu ajuda da mãe ou de qualquer pessoa. Que tomou chá abortivo e usava medicamento para acne, o que deve ter ajudado na eliminação do feto. Ela destaca ainda e que agonizou por quase dois dias para que o feto fosse expelido. Inclusive na reconstituição dos fatos a menor foi firme ao dar detalhes da operação, demonstrando o que teve que fazer para conseguir abortar.

Causa estranheza o fato do namorado da menor, um homem de 27 anos, e sua mãe, terem denunciado o fato à polícia e à imprensa, assim que souberam do episódio, mas não conseguem explicar os motivos pelo qual não foram falar com os pais da adolescente, para apoiá-la durante a gravidez. Precisam, todos, agora, cuidar da menor, que por certo sofrerá muito para superar tudo o que passou.

Embora o aborto seja crime no Brasil e muito condenado pelas religiões o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao assumir a pasta ressaltou em entrevista que os números são altos em relação a essa prática. “Recebi a informação de que é feito 1,5 milhão de abortos por ano. Desse total, 250 mil mulheres ficam com alguma sequela e 11 mil vão a óbito”. Ou seja, o problema é muito mais social do que um caso de polícia.