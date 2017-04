Adolescente é apreendida com 56kg de drogas

As drogas estavam em duas bagagens em um ônibus de viajem

Os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de domingo (23), uma adolescente de 16 anos com duas bagagens contendo 79 tabletes de uma substância aparentando ser maconha, 2 tabletes de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína e 180g de uma substância aparentando ser haxixe.

A apreensão do entorpecente, com peso total de 56,515 kg, ocorreu durante o bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS 295. A droga foi localizada no compartimento de bagagens de um ônibus de transporte de passageiros que faz o itinerário Sete Quedas, MS a Guaíra, PR.

A adolescente e o entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado para os procedimentos legais.