Adolescente é apreendida duas malas cheias de maconha em Dourados

Na noite de quarta-feira (29) uma adolescente de 16 anos, moradora em Porto Velho (RO), foi apreendida no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados, com duas malas carregadas com maconha.

De acordo com o site Dourados News por volta de 21h a Guarda Municipal fazia rondas pelo saguão e avistaram a menina em atitude suspeita. Durante vistoria aconteceu o flagrante do tráfico. Nas duas malas a equipe encontrou 28 tabletes do entorpecente, totalizando 23,8 quilos.

Quando os policiais a questionaram, a jovem afirmou ter viajado até a fronteira com o Paraguai para comprar roupas e revende-las, porém, homem teria se aproximado dela e oferecido a droga pelo preço de R$ 1,2 mil. As malas com a droga foram entregues por ele na rodoviária de Ponta Porã.

Ela foi encaminhada ao 1º DP de Dourados e autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi levada para a Unei (Unidade Educacional de Internação) feminina.