Uma adolescente de 16 anos foi apreendida por tráfico de drogas nesta quinta-feira (17). A menor estava desaparecida, contudo, foi encontrada hoje na casa de sua mãe, localizada no município de Coxim – 274 km distantes de Campo Grande.

De acordo com Coxim Agora, o mandado de apreensão é sobre um ato infracional expedido pela Justiça de São Gabriel do Oeste, foi cometido pela menor no ano de 2016.

Segundo o site de notícias, a adolescente foi encaminhada para a DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) e deve permanecer apreendida até a decisão da justiça, ela deverá permanecer detida no máximo cinco dias, por se tratar de menor de idade.

A adolescente foi notícia nos meios de comunicação da cidade devida o seu desaparecimento, sua mãe pediu ajuda do Conselho Tutelar para procurar a filha, com quem não falava desde o dia dois deste mês.

Na noite desta terça-feira (15), a menor fez contato com uma equipe do Conselho Tutelar de Coxim informando que estava bem e que iria retornar para casa nos próximos dias.

Ainda conforme Coxim Agora, durante sua apreensão, a adolescente contou aos policiais DAM que estava passeando em Goiás e que mesmo assim mantinha contato com a família em Coxim.