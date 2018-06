Adolescente é apreendido com arma de fogo artesanal

Quando o menor viu a viatura jogou algo não identificado no chão

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (5), por portar arma de fogo artesanal nas ruas de Corumbá.

Uma equipe de Rádio Patrulha de Ladário realizava rondas pelas imediações da rua Pedro Felicidade, quando viu um indivíduo que ao avistar a viatura jogou algo não identificado no chão.

Durante abordagem e revista do adolescente foi encontrado no bolso do casaco uma munição de calibre 22 e nas proximidades da região o objeto descartado por ele, sendo idenfificada uma arma de fogo artesanal.

O adolescente e a arma de fogo apreendida foram encaminhados até a delegacia para providências cabíveis.