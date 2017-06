Funcionário da Sanesul é ameaçado por adolescente com simulacro

Além da arma de brinquedo, os policiais encontraram uma porção de maconha com o jovem

Depois de verificar um desvio de água, um funcionário da Sanesul foi ameaçado por um adolescente que estava armado com uma pistola de brinquedo. O caso aconteceu na terça-feira (6) no bairro São Cristóvão em Aquidauana – a 143 km de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o funcionário da empresa de saneamento básico do Estado detectou um desvio de água em uma residência. Ao se aproximar do portão um jovem de 17 anos apontou uma suposta arma de fogo para o servidor público.

O funcionário correu e acionou a Polícia Civil. Uma equipe do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (NIIC) foi até o local e durante abordagem, localizou dentro do imóvel um simulacro de arma de fogo, idêntica a uma pistola de calibre 45.

Ato infracional

Além da arma de brinquedo, os policiais encontraram com o jovem uma porção de maconha escondida em seu tênis. Foi apreendido também um soco inglês, dois filhotes de jabuti, animais silvestres.

A Polícia Ambiental foi chamada e multou o rapaz em R$ 1 mil.

O jovem, a droga, o simulacro, o soco inglês além do casal de jabuti, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia. O jovem responderá pelo ato infracional análogo a ameaça e portar drogas para consumo pessoal.