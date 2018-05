Adolescente é brutalmente morto a facadas em churrasco

Um adolescente de 17 anos, foi brutalmente assassinado na noite desta segunda-feira (14) em uma casa localizada na Colônia Conceição , assentamento rural no município de Nioaque.

A vítima foi morta com facadas no abdômen, mãos e rosto e o principal suspeito seria um homem de 31 anos, que assava carnes no local e teria sido provocado pelo adolescente que havia furtado uma motocicleta do homem, de acordo com testemunha no boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso.

Segundo informações do site O Pantaneiro , o morador do imóvel disse que durante a festa de batismo do filho, percebeu quando o adolescente entrou no local correndo, gravemente ferido e caiu na varanda. Logo em seguida, o suspeito saiu às pressas do local com a esposa, levantando desconfiança. A polícia foi acionada, mas ninguém soube dar informações sobre o ocorrido.

A vítima foi recolhida e encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não encontrou o suspeito. Porém, avistou dois familiares da esposa do autor trafegando em um carro, a dupla disse que a mulher estava com medo de sofrer retaliações da família da vítima.

A esposa do autor foi encontrada e afirmou que o marido teria matado o adolescente a facadas depois de ser provocado pelo menor, que o auxiliava no preparo do churrasco. O autor está foragido.