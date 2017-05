Adolescente é denunciado pelo irmão por vender maconha

Um adolescente de 17 anos foi denunciado pelo próprio irmão por tráfico de drogas. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), em Três Lagoas.

Segundo informações da mídia local, por volta das 09h30 um homem de 32 anos entrou em contato com a Polícia Militar afirmando que o irmão dele estaria com um tablete de maconha na casa dele, os policiais militares se deslocaram até o local informado pelo denunciante e conseguiram abordar o adolescente.

O tablete de maconha foi encontrado e o adolescente disse aos policiais que dentro da residência ainda tinha mais porções da droga, uma quantidade em dinheiro também foi apreendida.

O garoto disse aos policiais que preparava as porções no tanque de lavar roupas de uma residência vizinha. Ele aproveitava que na casa não tinha morador preparava as porções deixando prontas para a venda.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o adolescente disse que comprou a droga de um desconhecido no bairro Vista Alegre.

O menor foi apreendido e encaminhado juntamente com a droga para a 2ª delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

O irmão do adolescente, que procurou a polícia para fazer a denúncia, disse que tomou a atitude por saber que a droga atrai coisas ruins para a família e que se ele continuasse nesse caminho, duas coisas ruins iriam acabar acontecendo, ele seria preso ou morto. O irmão ainda ressaltou que se o adolescente continuar com o ato ilicito, irá denunciar novamente a polícia.