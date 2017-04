Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na noite desta quinta-feira (6), no bairro Rodeline, em Itaporã. Ele é acusado de ameaçar pedestres com faca e porte de drogas para consumo pessoal.

Segundo o site Itaporã News, o menor e um grupo de adolescentes estavam próximos a escola Edson Bezerra ameaçando pedestres. Uma mulher, de 36 anos, entrou em contato com a Polícia e informou que os jovens ameaçaram ela e uma amiga com uma faca, proibindo as mesmas a passar pela rua.

Quando a Polícia Militar chegou no local, o grupo de jovens tentou fugir, mas um deles acabou sendo atuado. Os militares encontrou no bolso do menor, uma porção de maconha.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil local.