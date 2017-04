Adolescente é detido por conduzir camionete roubada em rodovia

Um adolescente, de 16 anos, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduzindo uma camionete roubada, na BR-060, em Sidrolândia. Junto com o condutor, um passageiro não identificado também foi preso pelo crime de receptação.

Segundo a ocorrência, durante um bloqueio policial, os agentes avistaram uma MMC/L200, trafegando em atitudes suspeitas. Após o sinal de parada, o veículo foi abordado pelos policiais.

Durante o interrogatório, o menor, que conduzia o veículo disse aos policiais que recebeu um telefonema privado, que lhe propôs pegar a camionete no Parque de Exposições e conduzir até a praça central de Sidrolândia, no valor de R$ 200. Ele ainda disse que pediram para agir rapidamente, antes que a informação do roubo espalhasse entre os policiais.

Diante das informações, a equipe, juntamente com investigadores da Polícia Civil do município, foi até o local detalhado onde o menor entregaria o veículo. No local, os agentes encontraram um homem, que foi preso em flagrante. Aos policiais, ele disse que levaria a camionete até um “gleba” no município.

Analisando o sistema, constatou que a camionete era produto de roubo em Campo Grande. Os autores e a ocorrência, juntamente com o veículo estão na Polícia Civil de Sidrolândia.