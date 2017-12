Adolescente é detido por tráfico de drogas

Um adolescente, de 16 anos, foi detido por volta de 1h deste domingo (24), em Batayporã, acusado de tráfico de drogas.

Segundo as informações do site Nova News, uma equipe da Força Tática patrulhava pelo local quando se deparou com o menor que empreendeu fuga ao entrar em uma residência.

Abordado em seguida, os policiais encontraram em uma das mãos do infrator um invólucro de sacola plástica contendo cocaína, pesando em torno de três gramas. Em buscas pelo perímetro foi localizada uma porção também de cocaína.

O adolescente disse que adquiriu em Nova Andradina um total de cinco gramas pelo valor de R$ 150,00. Segundo ele, é de costume pegar uma quantia de dez gramas e que vende a porção a R$ 20,00, usando como medida uma tampinha de creme dental.

Ele foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.