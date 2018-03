Eduardo Dotte de Oliveira, de 17 anos, foi morto com pelo menos cinco tiros mo banheiro da casa onde morava, na madrugada desta sexta-feira (9), em Dourados, cidade a 225 km de Campo Grande.

O crime acontecveu na rua Paysandu, no Jardim Aidê, próximo a Unidade Educacional de Internação (Unei) Masculina Laranja Doce, na região norte de Dourados.

De acordo com o Dourados News, o adolescente estava tomando banho quando um homem encapuzado invadiu o quintal da casa o procurando. Ao encontrá-lo o autor atirou várias vezes.

O adolescente foi atingido com pelo menos cinco tiros, dois disparos na cabeça, no peito, nas costas e na região do quadril. Em seguida o autor dos disparos entrou em um carro e fugiu em alta velocidade.