Adolescente é morto a tiros na frente da mãe

Rafael Alves, 15 anos, foi morto com seis tiros na frente da mãe em uma pizzaria, na noite de domingo (18), em Dourados. A irmã de Rafael, de oito anos, foi atingida na perna.

O adolescente teria tinha acabado de sair da igreja e foi para a pizzaria com a família. Por volta das 22h30, um conhecido de Rafael chegou e ficou conversando com o garoto. Em seguida, o conhecido de Rafael, sacou uma arma da cintura e disparou seis tiros contra a vítima.

Rafael foi morto com quatro tiros nas costas e um no peito, ao cair no chão, o autor deu um último tiro na nuca no adolescente.

O Samu foi acionado, mas ao chegar, o garoto já estava sem vida. A irmã de Rafael que foi atingida na perna foi encaminhada para o hospital.

Segundo o registro policial, Rafael teria se desentendido com um colega de escola por causa de uma garota e passou a sofrer ameaças. A polícia está investigando o crime e o autor ainda não foi localizado.