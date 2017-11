O corpo de um adolescente, de 16 anos, morto com 50 facadas, foi encontrado na manhã do domingo (12), em uma plantação de soja em Dourados, cidade a 225 km de Campo Grande.

De acordo com informações do Plantão MS, o adolescente foi morto com 50 facadas que atingiram os braços, pernas, costas, cabeça e pescoço.

A Polícia Civil investiga o caso para saber as causas do crime.