Um adolescente do Arkansas, nos EUA, encontrou um diamante de 7,44 quilates durante uma visita a um parque de seu estado.

Kalel Langford, de 14 anos, esteve com seus pais no último sábado (11) no Parque Estadual Cratera dos Diamantes, que cobra US$ 10 de turistas que querem tentar a sorte e procurar a pedra preciosa.

Menos de meia hora depois de chegar, ele encontrou no chão uma pedra marrom e brilhante, misturada a outras rochas. Kalel o pai ficaram em dúvida se era diamante por causa da cor, mas resolveram levar aos funcionários do local. Foi quando descobriram que tinham encontrado o sétimo maior diamante da história do parque.

O garoto batizou a pedra de “diamante do Super-Homem”, seu herói favorito. Ele disse que planeja guardá-lo como um souvenir de sua viagem.

O diamante marrom de Kalel é o maior encontrado no parque desde junho de 2015, quando um turista achou um de 8,52 quilates que ele batizou de Esperanza. Segundo os registros, 97 diamantes foram encontrados no parque até hoje.