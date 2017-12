Adolescente ferida em troca de tiros permanece em estado grave

A adolescente de 17 anos que foi baleada durante troca de tiros na tarde de terça-feira (12), permanece em estado grave na Santa Casa da Capital.

De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital, a garota passou por um procedimento cirúrgico para conter sangramentos, porém, a munição que atingiu a região do tórax não foi retirada.

Ela aguarda vaga no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa.

Relembre

A adolescente foi atingida por uma bala perdida durante o tiroteio que vitimou Tiago Mizael Segoga de Moura, 29 anos, e Guilherme Antônio Lima da Silva, 26 anos, no bairro Morada do Sossego.

No final da tarde, por volta de 18h30, os dois que estavam em veículos diferentes e começaram a atirar.

Segundo informações, Guilherme morreu no local. Tiago tentou fugir, atravessou a rua e subiu na calçada com o carro, mas foi executado pelo irmão de Guilherme, José Henrique Lima da Silva, 33 anos.

Após o crime, José fugiu do local em um veículo Chevrolet Corsa.