Adolescente foi espancado e queimado vivo por engano

Um adolescente de 15 anos foi espancado e queimado vivo por engano no último dia 7 de julho, em Canarana, Mato Grosso.

Os três envolvidos no assassinato foram presos na sexta-feira (13). Washington Rodrigo Silva Maia, Diego Silva Maia e Samuel da Silva Santos, relataram que confundiram o garoto com outro rapaz que participou de uma briga contra os envolvidos.

Segundo informações da mídia local, Washington e Diego se apresentaram na delegacia e Samuel foi encontrado em uma propriedade na zona rural de Canarana.

De acordo com o delegado Deuel Paixão, responsável pelas investigações, o trio rendeu o menino, e o colocou dentro de um carro. A vítima foi asfixiada, espancada e teve o pescoço cortado com um canivete. Após as agressões, os suspeitos ainda atearam fogo no corpo do jovem que ainda estaria vivo.

O funcionário de uma fazenda foi quem encontrou o corpo em uma lavoura de milho. Os suspeitos estão a disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia.