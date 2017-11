Adolescente incendeia casa da namorada após discutir por causa do filho

Um adolescente de 17 anos agrediu a namorada de 13 anos na noite de domingo (26), após discussão por causa do filho recém nascido. Além da agressão, o garoto incendiou a casa da menina. O caso aconteceu em São Gabriel do Oeste.

De acordo com o site Idest, o rapaz discutiu com a namorada e a mãe da mesma porque queria pegar o filho de apenas cinco dias, ao ser impedido de pegar o bebê, o adolescente queimou o nariz da namorada com uma “bituca de cigarro” e deu vários tapas no rosto.

Ao tentar impedir as agressões, a mãe da adolescente também foi agredida e ameaçada de morte pelo adolescente. Após as agressões, o infrator foi até a casa da namorada e ateou fogo na mesma.

A polícia encontrou o agressor horas depois do crime. Com ele, os militares encontraram uma faca, o adolescente alegou que ateou fogo na residência da namorada por ela ter ameaçado de levar o filho embora.

Adolescente é velho conhecido da polícia. Delegado o autuou em flagrante e pedirá sua internação.