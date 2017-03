Um adolescente de 16 anos foi preso nesta segunda-feira (13) após matar um colega de trabalho, Antônio Pacífico de 55 anos, em uma propriedade rural de Coxim. Segundo investigadores, o jovem teria alterado a cena do crime para despistar o trabalho da polícia.

Conforme informações do site Coxim Agora, o dono da fazenda que acionou a Polícia. Devido ao mal tempo, o acesso ao local estava de bastante dificuldade devido as chuvas e as estradas estavam bastante alagadas. Por isto, os militares tiveram que ir até Rio Verde de Mato Grosso, pegar um avião para conseguir chegar até a fazenda, localizada a 100 quilômetros do município.

Na região, os policiais encontraram o menor que informou que dia anterior dois homens teriam entrado na fazenda para cobrar uma divida de Antônio e depois fugiram a pé.

Segundo a reportagem, a versão do garoto foi descartada devido a divergências nas informações. No local, os militares encontraram a fazenda toda isolada e por isso não haveria nenhuma possibilidade de entrar na propriedade rural a não ser de avião.

Os policiais encontraram a vítima, e não havia nenhum sinal de luta corporal e o corpo apresentava perfurações no tórax.

Questionado novamente, o adolescente confessou que atirou em Antônio com uma espingarda carabina de calibre 44, porque o homem não gostava de suas brincadeiras por achar “sem graça”. Ainda de acordo com o garoto, ele esperou o dono do local sair da fazenda, pegou a arma e foi até a vítima atirando, mas errou os disparos. Antônio acordou assustado e tentou correr, mas foi perseguido pelo rapaz e atirou mais duas vezes, caindo próximo a cerca já sem vida.

Para tentar despistar, o jovem queimou as roupas, documentos da vítima, e tentou limpar a arma usada para simular um roubo na residência.

O garoto foi levado para a Delegacia de Coxim onde aguarda a justiça para definir qual procedimento a ser tomado.