Adolescente mata homem após ser expulso de ‘Cracolândia’

A vítima foi socorrida, mas morreu horas depois no hospital

Um adolescente de 15 anos foi o autor dos disparos que mataram Jair Pereira Amorim, 52 anos, na tarde de domingo (8), em Dourados.

De acordo com o registro policial, o garoto estava na companhia de outras duas pessoas fumando maconha na rua DA lll do bairro Dioclécio Artuzi, próximo a casa da vítima onde funciona uma espécie de cracolândia.

Jair estaria cansado de ter que lhe dar com a situação e teria pego um facão e expulso os usuários do local. Logo depois a vítima se deslocou até mercearia do bairro.

Na volta, o adolescente passou na companhia de outra pessoa, de bicicleta, e efetuou o primeiro disparo atingindo o abdome do homem. Ao vê-lo ferido, se aproximou e atirou contra a cabeça.

Jair chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Vida. Ele apresentava perda de massa encefálica e não resistiu, morrendo horas depois.

Apesar de identificado, a polícia ainda não localizou o adolescente.