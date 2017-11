Adolescente mentiu que foi estuprada para justificar que não era mais virgem

A adolescente de 13 anos inventou havia sido amarrada e estuprada por dois adolescentes na noite de terça-feira (21), em Coxim.

De acordo com informações do site Coxim Agora, na tarde desta quarta-feira (22) a adolescente confessou que não foi com os adolescentes que ela manteve relações sexuais e que ela não era mais virgem.

Toda a história foi inventada para justificar que já teve relações sexuais e o motivo pelo qual não estava em casa a noite.

Foi a própria adolescente que amarrou os lençóis e se feriou para forjar o fato. A garota conhecia um dos adolescentes na qual ela acusou e o apontou junto com um amigo como sendo os autores do suposto estupro.

Os adolescentes iriam ser indiciados por ato infracional equiparado a estupro de vulnerável, caso ela não tivesse dito que não eram eles. Um exame foi realizado e constatou que houve penetração.

O caso está sendo investigado.