Robert Barbosa da Cruz de 16 anos morreu afogado neste domingo (12) ao pular no Rio Paraná para buscar uma bola. O acidente aconteceu num rancho, próximo ao município de Três Lagoas.

De acordo com o site Minuto MS, o adolescente estava no rancho com os familiares, quando a bola caiu no rio. Na tentativa de buscar o objeto, ele foi carregado pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, onde foram feitos reanimação, mas sem sucesso. O jovem não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.