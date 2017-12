Adolescente morre atingido por tiro na Rocinha, onde Bope faz operação

Um adolescente de 15 anos morreu neste sábado (16), depois de ter sido baleado durante um tiroteio na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Familiares informaram que o jovem estava jogando futebol quando foi atingido.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da capital instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma pessoa do sexo masculino, ainda não identificada, atingida por um tiro de arma de fogo. O corpo foi encontrado por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que desde a manhã fazem uma operação na Rocinha.

Mais cedo, a Polícia Militar informou, em nota, que na ação não houve confronto e que nas buscas feitas na área, os policiais encontraram um suspeito ferido, de posse de um fuzil AK-47.

Segundo a nota, a operação continua e a ocorrência seguiu para registro na Delegacia de Homicídios.