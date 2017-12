Adolescente morre depois de ser encontrada no meio da rua com ferimento na cabeça

A adolescente, Franciely Ferreira de Freitas, de 16 anos, morreu na quinta-feira (28) no Hospital da Vida em Dourados – a 229 km de Campo Grande, depois de ser encontrada caída no meio da rua na cidade de Fátima do Sul. Polícia não descarta homicídio.

De acordo com o site Siliga News, a jovem é moradora de Rio Brilhante e foi encontrada na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades do Mercado Julifran. Ainda de acordo com o site, a menina adolescente passeava na casa de familiares em Fátima do Sul, e foi encontrada caída na avenida na tarde de ontem.

Segundo o registro policial, o Corpo de Bombeiros socorreu a jovem com ferimentos na cabeça. Ela foi levada ao hospital de Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento ninguém sabe como a menina se machucou, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese nem mesmo homicídio.



Doação de órgãos

A família de Franciely autorizou a doação dos seus órgãos, a captação acontece em Dourados na tarde desta sexta-feira. Depois do procedimento de captação, o corpo será levado para Fátima do Sul, onde será realizado do velório.