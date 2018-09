Lucas Henrique Xavier Cardoso, 15 anos, morreu nesta quinta-feira (13), durante o deslocamento até o set de gravação da série Aruandas da Rede Globo, após a canoa em que ele estava colidir com uma lancha no Rio Negro, na Amazônia. A vítima chegou a ser socorrida, porém, não resistiu. A Central Globo de Comunicação divulgou uma nota lamentando o ocorrido.

Na canoa também estava Paulo Henrique Xavier Cardoso que também foi socorrido.

“Na manhã desta quinta-feira, no deslocamento para o set de gravação de ‘Aruanas’, coprodução da Globo e da Maria Farinha Filmes, o barco que dava apoio à Maria Farinha nas gravações na Amazônia colidiu com um outro barco. Os dois ocupantes, Paulo Henrique Xavier Cardoso e Lucas Henrique Xavier Cardoso, foram socorridos imediatamente no local, mas Lucas morreu”, informou a nota.

“A Maria Farinha Filmes e a Globo lamentam profundamente o ocorrido e estão ao lado da família e dos envolvidos, para providências e apoio com todo o necessário. As autoridades locais estão apurando o acidente e as gravações do dia foram canceladas”, complementou.

A série 'Araunas' contará a história de três ativistas de uma Organização Não Governamental (ONG) em defesa do meio ambiente. As personagens serão vividas por Débora Falabella, Leandra Leal e Tais Araújo.