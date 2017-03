Polícia Civil está apurando as causas do crime

Everton Felipe Afonso, de 17 anos, morreu na noite desta quarta-feira (29), ao ser atingindo por quatro tiros, no cruzamento com as ruas Assaí e Assis, no bairro Jóquei Clube, em Dourados. Outro jovem, de 19 anos, que estava na companhia com o menor, ficou gravemente ferido após também ser atingindo por dois tiros.

De acordo com o site Dourados News, as vítimas seguiam numa motocicleta, conduzida pelo menor, quando dois homens em outra moto se aproximaram e efetuaram os disparos na dupla.

Everton foi atingindo nos braços, nuca e nas costas. Já, José recebeu os tiros na região do tórax. As vítimas foram atendidas pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) até o hospital local. O jovem está internado no Hospital da Vida e segundo os médicos seu estado de saúde é considerado grave.

Os motivos e autoria do crime são apurados pela Polícia Civil.