Adolescente morre em troca de tiros com a polícia

Ele era o autor do roubo de uma caminhonete e trocou tiros com os polícias na tentativa de fugir.

No inicio da noite dessa quinta-feira (23) Vanderson Marques dos Santos de 18 anos morreu quando trocava tiros com a polícia. O adolescente e outro rapaz roubaram uma caminhonete e fugiram da policia, Vanderson foi pego depois que bateram o carro no muro de uma casa, ele ficou encurralado e resistindo a ordem de prisão começou a trocar tiros com a polícia.

Tudo começou com o roubo da caminhonete. Segundo o boletim de ocorrência Lucineide Ines Santos de Lima foi vitima de um roubo quando chegava à casa de uma amiga. Dois jovens, que chegaram numa bicicleta e ambos com revólveres e chegaram pedindo a chave do veículo e ela assustada entregou a chave sem resistir e correu para dentro da casa da amiga.

Um dos jovens colocou a bicicleta na carroceria da caminhonete e o outro apontou a arma em direção de Lucineide e efetuou três disparos, um para o alto, outro para o chão e outro na direção da casa.

A vítima ressaltou que os dois estavam encapuzados. Dentro do veículo estava sua bolsa contendo todos os seus documentos pessoais como, RG, CNH e o CLRV do veículo, bem como cartões dos bancos e diversos cobertores.

Mais tarde no mesmo dia a PM recuperou o veículo. Por volta das 20h30min foram até a casa onde estava Lucineide. Os policiais receberam a informação de que uma camionete, que era compatível com a descrição da vítima, estava circulando em alta velocidade no Residencial Esplanada, uma Guarnição se deslocou para o local e deram ordem de parada, porém não foi obedecido.

O autor fugiu em direção ao Bairro Dioclécio Artuzi, e quando cruzou a MS 156 perdeu o controle do veículo e colidiu no muro da residência e fugiu a pé e pulando muros. Os militares fizeram cerco na casa uma vez que Vanderson foi achado escondido dentro da casinha de cachorro.

Deram ordem para que o mesmo saísse e colocasse as mãos na cabeça, porém assim que saiu Vanderson começou a atirar contra a guarnição, momento em que os policiais revidaram os tiros para cessar a agressão, mesmo ferido o autor não parou de atirar. Os policiais insistiram que ele largasse a arma e se entregasse.

A guarnição socorreu o adolescente e o levou até a UPA, o jovem deu entrada com vida, porém morreu logo depois. Vanderson estava de posse de um revolver calibre 32 com cinco munições deflagradas e uma munição intacta.

Na camionete roubada foi localizado, uma pistola de Air Soft, um coldre, uma toca ninja e um boné preto, além da bolsa e objetos pessoais das vítimas.

O pai do adolescente foi quem compareceu a delegacia e reconheceu o filho. O caso foi registrado na DEPAC de Dourados como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo emprego de arma.