Adolescente que matou homem a tiros se apresenta e alega legítima defesa

O adolescente, autor do homicídio contra Jair Pereira Amorim, 52, se apresentou na tarde de terça-feira (17) na Delegacia do Menor, em Dourados. No dia 8 de outubro ele assassinou a vítima com tiros no abdome e cabeça, após ser expulso de um ponto de usuários de drogas no Dioclécio Artuzi III.

Segundo o site Dourados News em seu depoimento, o jovem alegou ter agido em legítima defesa. O adolescente disse que Jair teria corrido atrás dele com um facão – encontrado com ele após o crime, o que motivou os tiros.

Depois de contar a sua versão do fato ele foi liberado e responderá o crime em liberdade.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na data, o menor estava na companhia de outras duas pessoas fumando maconha e a vítima, que morava próxima ao local, já cansada de ter que conviver com os usuários, teria se apossado de facão e expulsado o grupo.

Logo depois a vítima se deslocou até mercearia do bairro. Na volta, o adolescente passou na companhia de outra pessoa, de bicicleta, e efetuou o primeiro disparo atingindo o abdome do homem. Ao vê-lo ferido, se aproximou e atirou contra a cabeça.

Jair chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital da Vida. Ele apresentava perda de massa encefálica e não resistiu, morrendo horas depois.