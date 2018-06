Adolescente teria sido morta após falar que tinha Aids

A adolescente de 15 anos, que teve a identidade preservada pela Polícia Civil, encontrada morta no dia 31 do mês passado, teria sido morta após contar que tinha Aids e que contaria para namorada de Felipe Castro Souza, 23 anos, acusado do assassinato, sobre uma possível relação de ambos.

A investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), levou a uma festa no dia do crime, 29 de maio, no Jardim Tijuca. Amigos estavam reunidos usando drogas e bebendo Vodka. Imagens de segurança da região flagraram a vítima e o autor saindo do local em uma bicicleta.

Na terça-feira (5), a polícia realizou buscas e localizou o suspeito em sua residência, local onde também foi apreendido a bicicleta. Ele confessou o assassinato, mas disse que a relação sexual foi consentida. Em depoimento, Felipe revelou que os dois saíram em direção ao matagal, na avenida Doutor Nasri Siufi, onde ela foi encontrada morta por moradores. Tiveram relação e logo depois a discussão, quando ela disse que seria portadora de do vírus HIV e teria que contar a namorado dele.

Enfurecido, ele a estrangulou antes de apedrejar seu rosto. Dois dias depois, ela foi encontrada por moradores da região que estranharam o odor forte. A adolescente estava seminua. A polícia acredita que ela foi estuprada e morta em seguida. O boné dele foi localizado pela perícia próximo ao corpo.

“O depoimento das vítimas confirmaram que o autor estava usando o boné na festa no dia do crime. Foi coletado material de sêmen que confirmaram a identificação. O corpo dela estava em estado de decomposição. As pedradas machucaram muito ela, o rosto estava totalmente desfigurado. A perícia também encontrou sinal de estrangulamento É irrefutável, ele é autor e ela é a vítima”, disse a delegada Fernanda Félix.

A família da garota reconheceu o corpo no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), pelas roupas e o cabelo. A adolescente ainda tinha histórico de fugir de casa. Felipe está preso na cela da Deam e será indicado por femincídio.

Câmeras flagraram os dois saindo da festa: