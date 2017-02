Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram nesta sexta-feira (3), dois adolescentes de 13 anos que estavam desaparecidos na cidade de Miranda. Segundo os policiais, as crianças estavam a caminho de Sidrolândia, onde o pai de um dos meninos reside. Eles foram encontrados dormindo as margens da rodovia.

Os meninos foram encontrados no km 503 dormindo no matagal. Segundo os policiais as crianças tinham características relacionadas num boletim de ocorrência registrado pela mãe. Questionados, as crianças disseram que estavam fugindo da genitora numa bicicleta.

Os adolescentes foram acolhidos pelo conselho tutelar de Anastácio e o fato registrado na Delegacia de Polícia local. Os pais foram informados da medida protetiva.