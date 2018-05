Adolescentes são detidos por suspeita de matar e esconder corpo em lixão

Vítima foi morto com golpes de pedradas

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram detidos nesta segunda-feira (28), suspeitos de assassinar com pedradas e esconder o corpo de Francisco Portilo, 27 anos, no lixão de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Conforme o site Porã News, o corpo da vítima foi encontrado na tarde de segunda-feira por catadores de lixo no aterro sanitário do bairro Generak Genes. Moradores contaram a polícia que haviam visto a dupla passar pelo local pouco antes do cadáver ser encontrado.

A polícia foi acionada e encontrou os suspeitos na região. Ainda segundo a perícia a vítima apresentava sinais de traumas na cabeça feitos por pedra. Ele sofreu traumatismo craniano encefálico, golpes no tórax, rosto e braços. Os suspeitos foram levados para prestar depoimento.