Três adolescentes, dois de 16 anos e um de 17, foram flagrados fumando maconha em pátio de escola. O caso aconteceu nesta quinta-feira (17), na escola pública da rede estadual de ensino, no bairro Santo André, localizado no município de Três Lagoas – 326 km distantes de Campo Grande.

De acordo com JPNews, o flagrante foi feito por uma professora, no momento em que os estudantes estavam no pátio da escola, durante o intervalo, e ela acionou a equipe da Ronda Escolar da Polícia Militar.

Segundo o site, os menores confessaram que faziam uso de drogas. Eles chegaram a ser levados para a diretoria da unidade escolar e um estudante contou que teria comprado à porção de maconha de uma pessoa no Residencial Orestinho.

Ainda conforme JPNews, durante revistas, os policiais encontraram nas mochilas isqueiros e um objeto usado para preparar a droga para o consumo. O Conselho Tutelar esteve no local e acompanhou os estudantes até a delegacia da Polícia Civil.