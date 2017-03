Adolescentes são presas transportando maconha em mochila

Três adolescentes de 14, 16 e 17 anos foram apreendidas com 26 tabletes de maconha, neste domingo (5), no Distrito de Sanga Puitã, região de Ponta Porã. Segundo as crianças, a droga seria entregue em Cuiabá (MT) e receberiam R$ 2 mil pelo transporte.

Com as adolescentes foram encontrados duas mochilas que era usado no transporte dos entorpecentes. A Polícia Militar interrogou as crianças, que confessaram ter pegado a droga em um shopping na fronteira.

Diante do flagrante, a droga e as meninas foram encaminhadas a Delegacia de Polícia.