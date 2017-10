Adversário de Lula é Bolsonaro mostra IBOPE

Se a eleição para presidente fosse hoje, o resultado seria segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), aponta primeira pesquisa do Ibope divulgada no portal UOL.

De acordo com o levantamento realizado em todos os Estados, Lula teria 35% das intenções de votos contra 13% de Bolsonaro.

Atrás de Lula e Bolsonaro, aparecem a ex-senadora Marina Silva (Rede), com 8%, o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), e o apresentador de televisão Luciano Huck (sem partido), com 5%, e o prefeito paulistano, João Doria, com 4%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 3% das intenções de voto.

Nesse cenário, brancos e nulos somam 18%. Não sabem em quem votar ou não responderam são 5% dos eleitores consultados.

A pesquisa estimulada foi realizada entre os dias 18 e 22 de outubro e ouviu 2002 pessoas.