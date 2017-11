Advogada morta em acidente, é homenageada

Com faixas, flores e balões a família pede justiça

Na tarde deste sábado (10) familiares, amigos e conhecido da Advogada Carolina Albuquerque, que morreu em um acidente na madrugada do dia de finados na Capital, fizeram uma homenagem para a jovem no mesmo local onde aconteceu o acidente que tirou a vida da advogada.

Com faixas, flores e balões a família pede justiça. A homenagem demonstra a falta que Carolina faz para as pessoas que conviviam com a jovem.

Um dos cartazes dizia: “Que uma vida a menos não seja apenas um número a mais nas estatísticas de morte no trânsito, mais respeito e menos impunidade!”.