Aos 18 anos, Mateus Costa Ribeiro, tornou-se o advogado mais jovem do país a defender um argumento na tribuna do Supremo Tribunal Federal (STF). A “estreia” dele na mais alta Corte brasileira ocorreu nesta quinta-feira (8), com direito a elogio do ministro relator do processo, Luiz Edson Fachin.

Mateus foi formado na Universidade de Brasília (UnB), e no STF ele apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual do Rio Grande do Sul que havia proibido revistas íntimas de patrões a empregados.

“Rogo a vossas excelências que acolham o pedido definitivo desta ação direta e declarem inteiramente inconstitucional a lei questionada”, disse o jovem durante a sustentação oral.

O jovem iniciou sua carreira precoce no mundo da advocacia, depois de ser aprovado com 14 anos no curso de direito. Ele havia conseguido uma liminar na Justiça, onde teve que fazer o ensino médio inteiro em 24 horas.

De acordo com a OAB, Mateus se tornou o mais jovem advogado do Brasil. Depois de ter passado quatro anos no curso, ele fez o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e passou na primeira tentativa.

De acordo com o pai de Mateus, João Costa Ribeiro Filho que trabalha com direito, foi uma brincadeira quando o seu filho tinha 10 anos, ele ganhou o seu primeiro habeas corpus e acabou ganhando a causa. “Era para eu ter liberdade de locomoção de ir à sala de TV para assistir ao jogo do Corinthians. Esse habeas corpus foi deferido, graças a Deus. Assisti ao jogo, e o Corinthians foi campeão.”